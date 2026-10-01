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01.10.2026 16:29:00

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Nachmittag im Minusbereich

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Micron Technology gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Micron Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,0 Prozent auf 1'032,92 USD ab.

Micron Technology
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Um 16:28 Uhr ging es für die Micron Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 1'032,92 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'636 Punkten liegt. Die Micron Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 1'031,14 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1'053,15 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'566'247 Micron Technology-Aktien.

Bei einem Wert von 1'255,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Micron Technology-Aktie. Am 02.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 165,62 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 83,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie.

Zuletzt erhielten Micron Technology-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,884 USD aus. Micron Technology liess sich am 24.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 24,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 266,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.32 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 41.46 Mrd. USD ausgewiesen.

Micron Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 23.12.2026 präsentieren.

In der Micron Technology-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 163,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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