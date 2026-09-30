Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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30.09.2026 22:42:36
Micron überrascht mit Umsatzoptimismus - Aktienkurs legt dennoch nur leicht zu
BOISE (awp international) - Der KI-Boom treibt die Geschäfte des US-Speicherchip-Spezialisten Micron überraschend kräftig an. Der bereinigte Umsatz dürfte im ersten Geschäftsquartal bei 60 bis 63 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Analysten rechnen bisher lediglich mit 56,8 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 37,15 bis 39,15 Dollar liegen. Hier hatten Experten zuletzt 36,02 Dollar erwartet. Auch die Umsatz- und Gewinnentwicklung im abgelaufenen Quartal übertraf die Markterwartungen.
Anders als bei der letzten Veröffentlichung von Zahlen zum Jahresviertel reagierte die Micron-Aktie diesmal nicht mit prozentual zweistelligen Zuwächsen. Im nachbörslichen Handel war ein Plus von ein Prozent bereits das Maximum. Zwischenzeitlich war das Papier sogar ins Minus gerutscht. Es hat allerdings seit Jahresbeginn auch fast um 300 Prozent zugelegt. Der Börsenwert liegt inzwischen bei gut einer Billion Dollar./he/la
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
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Micron Technology am 30.09.2026
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