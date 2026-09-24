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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

599.82
CHF
-14.87
CHF
-2.42 %
12:52:39
BRXC
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24.09.2026 13:19:02

Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

Meta Platforms
599.82 CHF -2.42%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Meta mit einem Kursziel von 770 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Social-Media- und Technologieriese habe auf der Connect-Konferenz eine gute Präsentation seines neuen KI-Agenten Muse vorgetragen und neue Partnerschaften mit großen Einzelhändlern wie Walmart und Best Buy angekündigt, schrieb Brad Erickson in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Zudem habe Meta eine deutlich schlankere VR-Brille sowie Muse Charm vorgestellt - ein handliches, sprachgesteuertes KI-Gerät mit nativer Muse-Integration./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:57 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Meta Platforms-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Meta Platforms-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 770.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 744.10 		Abst. Kursziel*:
3.48%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 744.18 		Abst. Kursziel aktuell:
3.47%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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