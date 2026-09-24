Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Meta mit einem Kursziel von 770 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Social-Media- und Technologieriese habe auf der Connect-Konferenz eine gute Präsentation seines neuen KI-Agenten Muse vorgetragen und neue Partnerschaften mit großen Einzelhändlern wie Walmart und Best Buy angekündigt, schrieb Brad Erickson in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Zudem habe Meta eine deutlich schlankere VR-Brille sowie Muse Charm vorgestellt - ein handliches, sprachgesteuertes KI-Gerät mit nativer Muse-Integration./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 770.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 744.10
|
Abst. Kursziel*:
3.48%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 744.18
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.47%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
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|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|599.82
|-2.42%
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