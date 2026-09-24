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24.09.2026 14:27:43

Meta bringt neue Smartglass-Modelle mit KI-Agent Muse auf den Markt

Meta Platforms
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Von Connor Hart

DOW JONES--Essilorluxottica und Meta Platforms bauen ihr Portfolio an sogenannten Smartglasses weiter aus. Sie bringen eine Modellreihe von reinen Audio-Brillen sowie eine neue Generation ihrer beliebten "Ray-Ban Meta"-Smartglasses auf den Markt. Letztere wird mit dem KI-Agenten Muse ausgestattet sein.

Angesichts von Gegenwind und Kontroversen um ihre Brillen mit Videoaufzeichnungsfunktion teilten die Unternehmen mit, dass sie ein Modell ohne Kameras auf den Markt bringen werden. Die neue Produktlinie mit dem Namen "Ray-Ban Meta Audio" werde die bisher leichteste und schlankste sein, fügten sie hinzu.

Die Unternehmen kündigten ausserdem die "Ray-Ban Meta Gen 3" an, ein Modell der nächsten Generation ihrer beliebtesten Smartglasses, das sich durch ein schlankeres Design, eine längere Akkulaufzeit und einen anpassbaren Aktionsknopf für den direkten Zugriff auf Meta AI auszeichnet.

Die neuen Smartglasses sind vollständig mit Muse ausgestattet. Nutzer werden bald in der Lage sein, über einen Sprachmodus direkt mit dem Agenten zu kommunizieren und ihn zu bitten, Aufgaben für sie zu erledigen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2026 08:28 ET (12:28 GMT)

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