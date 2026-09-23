Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag im Plus

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 744,26 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'716 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 763,90 USD. Bei 746,71 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'795'870 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 770,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,54 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2026 Kursverluste bis auf 520,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,10 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,91 USD. Am 29.07.2026 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,14 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 60.80 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 47.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 31,21 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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