Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schwächelt mittags

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0.91 Prozent auf 30’451.56 Punkte abwärts. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.085 Prozent tiefer bei 30’706.23 Punkten, nach 30’732.40 Punkten am Vortag.

Bei 30’706.23 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 30’353.88 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1.68 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29’308.86 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29’347.27 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 23.09.2025, den Wert von 24’580.17 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20.81 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30’770.63 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’841.42 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell CrowdStrike (+ 4.06 Prozent auf 260.22 USD), Palantir (+ 3.89 Prozent auf 192.18 USD), Palo Alto Networks (+ 3.24 Prozent auf 386.71 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2.75 Prozent auf 756.82 USD) und Thomson Reuters (+ 2.56 Prozent auf 98.11 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Paychex (-6.90 Prozent auf 106.63 USD), Airbnb (-5.77 Prozent auf 152.47 USD), AppLovin (-4.96 Prozent auf 312.44 USD), Booking (-4.75 Prozent auf 156.42 USD) und Monolithic Power Systems (-3.61 Prozent auf 1’330.72 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6’604’530 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4.796 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.45 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch