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Marktbericht 09.09.2026 22:34:04

S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Handelsende leichter

S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Handelsende leichter

Mit dem S&P 500 ging es zum Handelsende abwärts.

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Der S&P 500 sank im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.48 Prozent auf 7’636.36 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 61.843 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.236 Prozent auf 7’655.38 Punkte an der Kurstafel, nach 7’673.52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 7’660.68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’624.16 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 7’757.64 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’386.65 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 09.09.2025, den Wert von 6’512.61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11.34 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Datadog A (+ 7.15 Prozent auf 225.27 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6.55 Prozent auf 653.69 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 5.12) Prozent auf 58.90 USD), HCA (+ 4.93 Prozent auf 421.83 USD) und Akamai (+ 4.87 Prozent auf 110.75 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Caseys General Stores (-14.24 Prozent auf 629.03 USD), Vertiv (-9.61 Prozent auf 262.89 USD), Charter A (-8.13 Prozent auf 133.89 USD), Comcast (-6.61 Prozent auf 24.59 USD) und Bath Body Works (-6.30 Prozent auf 17.71 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 20’089’612 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.769 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.03 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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