Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 nachmittags schwächer

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0.22 Prozent auf 29’442.02 Punkte abwärts. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.257 Prozent auf 29’431.94 Punkte an der Kurstafel, nach 29’507.70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29’334.41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29’563.60 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 0.685 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 29’722.30 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 09.06.2026, den Stand von 29’084.50 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23’839.80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 16.80 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30’762.20 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Datadog A (+ 6.91 Prozent auf 224.75 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6.32 Prozent auf 652.26 USD), Marvell Technology (+ 4.92 Prozent auf 236.51 USD), Astera Labs (+ 4.22 Prozent auf 301.04 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3.47 Prozent auf 523.27 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Comcast (-6.72 Prozent auf 24.56 USD), Booking (-4.26 Prozent auf 172.62 USD), Shopify A (-4.13 Prozent auf 128.56 USD), SpaceX (-4.07 Prozent auf 147.23 USD) und CoreWeave (-3.90 Prozent auf 95.94 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 20’725’175 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4.769 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Die Micron Technology-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch