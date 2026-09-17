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17.09.2026 20:27:13

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Abend fester

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Abend fester

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 676,78 USD zu.

Meta Platforms
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 676,78 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'637 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 682,98 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 682,98 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 1'550'692 Stück.

Bei 790,79 USD erreichte der Titel am 20.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 16,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 520,26 USD ab. Mit Abgaben von 23,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,91 USD belaufen. Am 29.07.2026 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,14 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 60.80 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 28.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 31,31 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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