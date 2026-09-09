Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Minus

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0.29 Prozent tiefer bei 29’421.55 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.257 Prozent schwächer bei 29’431.94 Punkten in den Handel, nach 29’507.70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’563.60 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’334.41 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0.754 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29’722.30 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 09.06.2026, den Wert von 29’084.50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23’839.80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 16.72 Prozent aufwärts. Bei 30’762.20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. 22’841.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Datadog A (+ 7.15 Prozent auf 225.27 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6.55 Prozent auf 653.69 USD), Marvell Technology (+ 4.26 Prozent auf 235.01 USD), Astera Labs (+ 4.05 Prozent auf 300.54 USD) und Teradyne (+ 3.13 Prozent auf 383.69 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Comcast (-6.61 Prozent auf 24.59 USD), Shopify A (-5.45 Prozent auf 126.79 USD), CoreWeave (-4.90 Prozent auf 94.94 USD), Rocket Lab (-4.25 Prozent auf 63.07 USD) und SpaceX (-3.86 Prozent auf 147.55 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 30’334’934 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.769 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

In diesem Jahr hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.43 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch