Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag im Minus

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 672,17 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'631 Punkten steht. Bei 667,05 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 682,98 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 718'357 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 790,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,65 Prozent. Bei 520,26 USD fiel das Papier am 28.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,60 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,91 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 6,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 7,14 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,96 Prozent auf 60.80 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 31,31 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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