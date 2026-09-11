Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meta Platforms (ex Facebook)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 127.10 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.868 Meta Platforms (ex Facebook)-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 644.38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’069.87 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 406.99 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Meta Platforms (ex Facebook) belief sich jüngst auf 1.67 Bio. USD. Der erste festgestellte Kurs eines Meta Platforms (ex Facebook)-Anteils lag damals bei 38.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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|27.08.26
|Meta Platforms Buy
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|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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