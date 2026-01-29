Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’192 1.3%  SPI 18’219 1.0%  Dow 49’210 0.4%  DAX 24’587 -1.0%  Euro 0.9169 -0.2%  EStoxx50 5’967 0.6%  Gold 5’513 1.8%  Bitcoin 67’377 -1.4%  Dollar 0.7669 -0.2%  Öl 71.6 4.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Lockheed Martin-Aktie zieht an: Quartalsumsatz und -Ergebnis verbessert
Dow-Aktie nimmt ab: Unternehmen streicht mehr als jede zehnte Stelle
Caterpillar-Aktie fester: Jahresabschluss 2025 auf Rekordniveau
Aktien von NVIDIA, Microsoft und Amazon im Fokus: Berichte über Milliardenverhandlungen mit OpenAI
Milliarden-Vorwurf! Short-Seller schickt Carvana-Aktie auf Talfahrt
Suche...

Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

551.62
CHF
34.06
CHF
6.58 %
15:40:24
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.01.2026 13:54:10

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Meta Platforms
558.12 CHF 7.84%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 815 auf 835 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Werbegeschäft des Internetkonzerns nehme weiter Fahrt auf und zeige den positiven Einfluss von KI, schrieb Eric Sheridan am Donnerstag. Gleichzeitig würden die Investitionen massiv hochgefahren./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:00 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Meta Platforms

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Meta Platforms-Kurs >5
Fallender Meta Platforms-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 835.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 668.73 		Abst. Kursziel*:
24.86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 722.69 		Abst. Kursziel aktuell:
15.54%
Analyst Name::
Eric Sheridan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:54 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:03 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
11:56 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 Meta Platforms Buy UBS AG
06:10 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen