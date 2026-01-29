Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
551.62CHF
34.06CHF
6.58 %
15:40:24
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.01.2026 13:54:10
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Meta Platforms
558.12 CHF 7.84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 815 auf 835 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Werbegeschäft des Internetkonzerns nehme weiter Fahrt auf und zeige den positiven Einfluss von KI, schrieb Eric Sheridan am Donnerstag. Gleichzeitig würden die Investitionen massiv hochgefahren./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:00 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 835.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 668.73
|
Abst. Kursziel*:
24.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 722.69
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.54%
|
Analyst Name::
Eric Sheridan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
00:29
|Meta and its peers are everything, everywhere, all of the time (Financial Times)
|
28.01.26
|Facebook-Konzern Meta schraubt KI-Investitionen hoch (AWP)
|
28.01.26
|Meta’s record sales lift shares 10 per cent despite massive spending plans (Financial Times)
|
28.01.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Abend in Rot (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Den WhatsApp-Account endgültig löschen - das gilt es zu beachten (finanzen.ch)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|13:54
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:03
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|06:10
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|13:54
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:03
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|06:10
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|13:54
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:03
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|06:10
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|558.12
|7.84%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:32
|
Goldman Sachs Group Inc.
Microsoft Buy
|13:58
|
Jefferies & Company Inc.
KION GROUP Underperform
|13:56
|
DZ BANK
Tesla Verkaufen
|13:54
|
Goldman Sachs Group Inc.
Meta Platforms Buy
|13:46
|
Goldman Sachs Group Inc.
PUMA Buy
|13:46
|
Goldman Sachs Group Inc.
Ryanair Neutral
|13:46
|
Goldman Sachs Group Inc.
Tesla Neutral