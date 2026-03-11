Ausblick: Adobe präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Adobe wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 28.02.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 29 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 5,87 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,14 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 27 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,28 Milliarden USD - ein Plus von 9,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Adobe 5,71 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 35 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,42 USD, wohingegen im Vorjahr noch 16,70 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 34 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,02 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 23,77 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch