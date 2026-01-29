Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 910 auf 1000 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Social-Media-Konzern habe mit dem Umsatz die Konsensschätzung übertroffen und mit dem währungsbereinigten Wachstumsziel für 2026 klar positiv überrascht, schrieb Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem darauf, dass das KI-getriebene Wachstum wieder an Fahrt gewonnen habe./ck/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:17 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:17 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 1’000.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 668.73 		Abst. Kursziel*:
49.54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 668.75 		Abst. Kursziel aktuell:
49.53%
Analyst Name::
Brent Thill 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:56 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 Meta Platforms Buy UBS AG
06:10 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
26.01.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
22.01.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
