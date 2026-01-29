Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 910 auf 1000 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Social-Media-Konzern habe mit dem Umsatz die Konsensschätzung übertroffen und mit dem währungsbereinigten Wachstumsziel für 2026 klar positiv überrascht, schrieb Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem darauf, dass das KI-getriebene Wachstum wieder an Fahrt gewonnen habe./ck/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:17 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
$ 1’000.00
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
$ 668.73
Abst. Kursziel*:
49.54%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
$ 668.75
Abst. Kursziel aktuell:
49.53%
Analyst Name::
Brent Thill
KGV*:
-
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
00:29
|Meta and its peers are everything, everywhere, all of the time (Financial Times)
28.01.26
|Facebook-Konzern Meta schraubt KI-Investitionen hoch (AWP)
28.01.26
|Meta’s record sales lift shares 10 per cent despite massive spending plans (Financial Times)
28.01.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Abend in Rot (finanzen.ch)
28.01.26
|Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
28.01.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag nordwärts (finanzen.ch)
27.01.26
|Den WhatsApp-Account endgültig löschen - das gilt es zu beachten (finanzen.ch)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|555.44
|7.32%
