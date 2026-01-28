Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
552.60CHF
35.03CHF
6.77 %
18:00:02
BRXC
29.01.2026 16:22:15
Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
Meta Platforms
552.60 CHF 6.77%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Meta von 820 auf 830 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz durch den Technologiekonzern habe zu etlichen Rekorden geführt, schrieb Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 715.22
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 732.49
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ingo Wermann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse