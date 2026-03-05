Merck Aktie 412799 / DE0006599905
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktie auf dem Prüfstand
|
05.03.2026 15:13:44
Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Merck-Aktie mit Equal Weight
Barclays Capital-Analyst Charles Pitman-King hat eine ausführliche Untersuchung des Merck-Papiers durchgeführt.
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der konservative Ausblick dürfte die Markterwartungen bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) etwas dämpfen, schrieb Charles Pitman-King am Donnerstag. Den Konsens sieht er um 2,4 respektive 2 Prozent sinken.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Merck-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 14:56 Uhr verlor das Papier 2.9 Prozent auf 119.50 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 8.79 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden via XETRA 282’585 Merck-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2026 büsste die Aktie um 2.5 Prozent ein.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Merck KGaA
|
14:13
|Merck-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight (finanzen.ch)
|
11:34
|Buy von UBS AG für Merck-Aktie (finanzen.ch)
|
09:33
|Merck-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: DAX gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.ch)
|
02.03.26
|DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.02.26
|Merck-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Februar (finanzen.net)
|
27.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Merck KGaA
|14:21
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|13:19
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Merck Buy
|UBS AG
|08:44
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:21
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|13:19
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Merck Buy
|UBS AG
|08:44
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Merck Buy
|UBS AG
|08:44
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:21
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric
inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: Dow in Rot erwartet -- SMI schwächer -- DAX leichter -- Asiens Börsen schliessen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativen Vorzeichen, während sich der deutsche Leitindex ebenfalls schwächer präsentiert. An der Wall Street dominieren die Bären. Die Börsen in Fernost gingen am Donnerstag mit kräftigen Zuschlägen in den Feierabend.