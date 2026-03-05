Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Merck-Aktie mit Equal Weight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der konservative Ausblick dürfte die Markterwartungen bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) etwas dämpfen, schrieb Charles Pitman-King am Donnerstag. Den Konsens sieht er um 2,4 respektive 2 Prozent sinken.

Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 14:56 Uhr verlor das Papier 2.9 Prozent auf 119.50 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 8.79 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden via XETRA 282’585 Merck-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2026 büsste die Aktie um 2.5 Prozent ein.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:23 / GMT



