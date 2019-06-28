Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’587 -0.9%  SPI 17’288 -0.9%  Dow 45’952 -0.7%  DAX 23’905 -1.5%  Euro 0.9254 -0.1%  EStoxx50 5’616 -0.6%  Gold 4’298 -0.7%  Bitcoin 83’969 -1.9%  Dollar 0.7929 0.0%  Öl 61.0 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
ETFs vs. Indexfonds: Was ist eigentlich der Unterschied?
Nestlé-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt
Bernstein Research mit Investmenttipp: Outperform-Note für BASF-Aktie
ABB (Asea Brown Boveri)-Analyse: Sell-Bewertung für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie von Deutsche Bank AG
Merck-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG
Suche...

Merck Aktie 412799 / DE0006599905

102.20
CHF
-1.05
CHF
-1.02 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.10.2025 12:35:06

Merck Buy

Merck
108.12 CHF -2.60%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach der Bekanntgabe von Mittelfristzielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 154 Euro belassen. Diese untermauerten weitgehend die Markterwartungen, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Falls das Management des Spezialchemie- und Pharmakonzerns auf einer stabilen Grundlage in der Medizinsparte eine anhaltende Erholung des Wachstums in den Geschäftsbereichen Life Science und Elektronik versichern könne, sehe er auf diesem Kursniveau ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
154.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
111.80 € 		Abst. Kursziel*:
37.75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
110.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.87%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse