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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Ausbau des Werkes in Ungarn zeige die wachsende Bedeutung niedriger Produktionskostenn für den Autobauer, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.