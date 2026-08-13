Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit roter Tendenz

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 46,04 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'469 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 45,73 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,10 EUR. Bisher wurden heute 287'101 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 62,34 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 35,40 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.06.2026 bei 42,63 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 7,42 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2025 mit 3,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,17 EUR je Aktie ausschütten. Am 28.07.2026 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,95 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 32.06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 33.15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 22.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 5,40 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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