Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
50.90CHF
2.02CHF
4.12 %
14:33:14
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.04.2026 13:38:31
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Mercedes-Benz Group
50.95 CHF 3.44%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Der Autobauer dürfte einen etwas besseren Jahresstart verzeichnet haben als bisher erwartet, schrieb Tim Rokossa am Dienstag in seinem Ausblick. An den Zielen für das Gesamtjahr 2026 sollte sich nichts ändern./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55.21 €
|
Abst. Kursziel*:
34.03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
55.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.00%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
12:29
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX steigt (finanzen.ch)
|
09:29