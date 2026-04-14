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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

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14.04.2026 13:38:31

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

Mercedes-Benz Group
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Der Autobauer dürfte einen etwas besseren Jahresstart verzeichnet haben als bisher erwartet, schrieb Tim Rokossa am Dienstag in seinem Ausblick. An den Zielen für das Gesamtjahr 2026 sollte sich nichts ändern./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:46 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
55.64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
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