Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’622.9 -1.5%  SPI 19’331 -1.4%  Dow 50’708 -0.4%  DAX 24’981 -0.9%  Euro 0.9338 -1.4%  EStoxx50 6’188 -1.3%  Gold 4’170 0.3%  Bitcoin 69’897 0.1%  Dollar 0.8313 -0.5%  Öl 101.8 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Roche-Aktie stabil: Konzern erzielt mit Giredestrant positive Daten bei fortgeschrittenem Brustkrebs
Beiersdorf-Analyse: Halten-Bewertung von DZ BANK für Aktie
UBS-Aktie leichter: Investor Artisan Partners fordert Bank-Wegzug aus der Schweiz
Swiss Re-Aktie gefragt: Fitch bestätigt Rating
Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
Suche...
Plus500 Depot

Medios Aktie 19069483 / DE000A1MMCC8

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.10.2026 07:20:04

EQS-News: Medios übernimmt Caelo und stärkt sein europäisches Compounding Essentials-Geschäft

Medios
10.29 CHF -1.82%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Medios AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
Medios übernimmt Caelo und stärkt sein europäisches Compounding Essentials-Geschäft

01.10.2026 / 07:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 
  • Mehrheitserwerb an Caelo nach kartellrechtlicher Freigabe vollzogen
  • Medios wird Marktführer bei pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) für Apotheken und Kliniken in Deutschland
  • Caelo als deutscher Ankerpunkt für einen europäischen Verbund mit Magis Pharma und Metapharmaceutical
  • Breiteres Rezeptursortiment und stärkere Versorgungssicherheit für Apotheken; Synergiepotenziale in Beschaffung, Qualitätskontrolle, Umverpackung und Vertrieb von APIs

Berlin, 1. Oktober 2026 – Die Medios AG („Medios“) (ISIN: DE000A1MMCC8) hat heute den Erwerb von 74% der Anteile an der Caesar & Loretz GmbH (Caelo) abgeschlossen, nachdem die erforderliche kartellrechtliche Freigabe erteilt worden war. Für den Erwerb der verbleibenden 26 % der Anteile wurden Optionen vereinbart. Unter der Medios Holding Compounding Essentials GmbH bündelt Medios künftig sein europäisches Compounding-Potenzial und sein API-Geschäft – gemeinsam mit Magis Pharma in Belgien und Metapharmaceutical in Spanien.

Thomas Meier, Vorstandsvorsitzender der Medios AG: „Mit der Übernahme von Caelo sichern wir uns die Marktführerposition im API-Geschäft für Apotheken und Kliniken in Deutschland. Zugleich öffnen wir das Tor für weiteres Wachstum in Europa. Gemeinsam wollen wir das Sortiment für die Apothekenrezeptur erweitern und die Versorgungssicherheit langfristig weiter stärken. Unser besonderer Dank gilt Ulrich von der Linde, der Caelo mit grossem Engagement geprägt hat. Er hat eine starke Grundlage geschaffen, auf der wir gemeinsam mit dem Team aufbauen.“

Caelo mit Sitz in Hilden ist ein etablierter Anbieter pharmazeutischer Wirkstoffe (APIs), Hilfs- und Rohstoffe für Apotheken, Kliniken und industrielle Kunden und wird unter der bekannten Marke fortgeführt. Das Sortiment umfasst auch Chemikalien und Galenika, Salben- und Cremegrundlagen, Heilkräuter und Teemischungen sowie fette und ätherische Öle. Das Unternehmen beschäftigt rund 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den GMP-zertifizierten Standorten Hilden und Bonn und erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 40 Mio. €. Caelo wird weiterhin von Asiye Dogan geleitet; Ulrich von der Linde scheidet mit dem Closing aus der Geschäftsführung aus.

Für Apotheken schafft der Zusammenschluss konkreten Mehrwert: Caelo bleibt ihr vertrauter Partner für Wirk- und Hilfsstoffe sowie Rezepturgrundlagen und kann sein Sortiment im europäischen Verbund weiterentwickeln. Die Produktportfolios und Kompetenzen von Caelo, Magis Pharma und Metapharmaceutical ergänzen sich. Ihr gebündeltes pharmazeutisches Know-how und die internationale Vertriebsreichweite von Medios schaffen die Grundlage, zusätzliche Produkte für die Apothekenrezeptur anzubieten. Zugleich soll die Zusammenarbeit mit Apotheken, die Produktverfügbarkeit und damit die Versorgungssicherheit langfristig weiter gestärkt werden.

Das Compounding Essentials-Geschäft ist für Medios besonders attraktiv, weil es grenzüberschreitendes Wachstum in Europa ermöglicht: Gemeinsame europäische GMP-Standards bilden hierfür die Grundlage, unter Beachtung der jeweils geltenden regulatorischen Anforderungen. Damit kann Medios zusätzliche Produktgruppen und weitere europäische Märkte erschliessen.

Synergiepotenziale liegen in der gemeinsamen Beschaffung, Qualitätskontrolle und  Umverpackung von APIs. Durch Cross-Selling können Caelo, Magis Pharma und Metapharmaceutical ihre Produkte zusätzlichen Kunden anbieten. Damit sollen alle drei Gesellschaften ihre Effizienz weiter steigern und zusätzliche Absatzmöglichkeiten erschliessen.

Asiye Dogan, Geschäftsführerin von Caelo: „Die Zugehörigkeit zu Medios eröffnet Caelo eine starke europäische Perspektive und schafft neue Möglichkeiten für nachhaltiges Wachstum und eine erfolgreiche Weiterentwicklung. Gemeinsam werden wir unser Angebot ausbauen, zusätzliche Märkte erschliessen und zugleich die Stärken bewahren, die Caelo seit vielen Jahren auszeichnen: pharmazeutische Qualität, Verlässlichkeit und die Nähe zu unseren Kunden. Ich freue mich sehr darauf, Caelo gemeinsam mit unserem engagierten Team in diese Zukunft zu führen und unsere Standorte Hilden und Bonn weiter zu stärken.“

Über die Medios AG

Medios ist eine europäische Pharma-Services-Gruppe mit den beiden operativen Segmenten Specialty Pharma Supply und Compounding und ist in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien tätig. In enger Zusammenarbeit mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen verbindet Medios pharmazeutisches Fachwissen, Herstellungskompetenzen und intelligente Dienstleistungen, um einen zuverlässigen und effizienten Zugang zu innovativen und individualisierten Therapien zu ermöglichen. Medios trägt dazu bei, den zuverlässigen Zugang zu den benötigten Therapien für Patienten mit komplexen und chronischen Erkrankungen sicherzustellen, darunter Krebs, Autoimmunerkrankungen sowie neurologische und Stoffwechselerkrankungen.

Die Aktien der Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8) werden im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) gehandelt und sind im SDAX enthalten.

www.medios.group

Kontakt

Katrin Neuffer

Director Investor Relations & Communications

Medios AG

Heidestrasse 9 | 10557 Berlin

T +49 30 232 566 800

ir@medios.group

www.medios.group


01.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Medios AG
Heidestrasse 9
10557 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 232 566 - 800
Fax: +49 30 232 566 - 801
E-Mail: ir@medios.group
Internet: www.medios.group
ISIN: DE000A1MMCC8
WKN: A1MMCC
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200Z7Z09IHDBT2L23
EQS News ID: 2408342

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2408342  01.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Medios AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Medios AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
30.09.26 Medios Buy Warburg Research
30.09.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 Medios Buy Warburg Research
13.08.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
12.08.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

16:47 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
15:55 Logo WHS Trading-Bot – die KI-Challenge: Bauen Sie Ihren eigenen Handels-Bot mit KI
15:00 El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt
14:45 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
14:37 SMI verliert Kontakt nach oben
09:32 Marktüberblick: CTS Eventim unter Druck, Nikkei haussiert, Micron erfreut
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’266.82 19.90 S3B1TU
Short 14’532.41 13.69 SGBK2U
Short 15’068.89 8.92 S5ZB0U
SMI-Kurs: 13’622.85 01.10.2026 17:30:31
Long 13’092.02 18.44 S4BF7U
Long 12’842.98 13.83 BSUI2U
Long 12’239.76 8.95 SMABBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Medios AG 10.29 -1.82% Medios AG

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Micron Technology Aktie News: Micron Technology verteuert sich am Abend
UBS-Aktie leichter: Investor Artisan Partners fordert Bank-Wegzug aus der Schweiz
Führungswechsel bei Rieter - Lippuner wird neuer CEO - Aktie im Plus
Partners Group-Aktie springt an: EU-Kommission genehmigt Übernahme von AVK
Micron Technology Profit Climbs In Q4
Santhera-Aktie steigt: Umsatz mehr als verdoppelt – Verlust deutlich reduziert
Home Depot Aktie News: Home Depot verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren

Top-Rankings

3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.