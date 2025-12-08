Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
Lufthansa Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,70 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Verhältnis zu den Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Verdi bleibe kompliziert, schrieb Andrew Lobbenberg am Montag. Aktuell scheine die Airline im Vorteil, die instabile Situation sei allerdings riskant für die Positionierung als Premium-Marke. Denn Lobbenberg sieht das Problem weniger in den Pensionsansprüchen, als in den Auslagerungsplänen für etwa die Hälfte des Kurzstreckengeschäfts weg von der Marke Lufthansa zu Billigtöchtern./rob/ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Lufthansa AG
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
7.70 €
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
8.34 €
Abst. Kursziel*:
-7.67%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
8.30 €
Abst. Kursziel aktuell:
-7.21%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
12:26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
05.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
05.12.25
|Lufthansa-Aktie kaum bewegt: Tochterunternehmen Eurowings führt Kunden mit Werbung zu CO2-Massnahmen in die Irre (AWP)
04.12.25
|MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lufthansa-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
03.12.25
|Lufthansa-Aktie gibt nach: Eurowings baut Angebot am Flughafen BER aus (AWP)
03.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
02.12.25
|Lufthansa-Aktie verliert: Lufthansa erweitert digitale Tools zur Treibstoffreduktion (Dow Jones)
Analysen zu Lufthansa AG
|11:04
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|07:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|01.12.25
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7.72
|0.84%
