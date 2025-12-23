Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
XXL-Kranich 23.12.2025 13:52:36

Lufthansa-Aktie aber in Rot: Flugzeuge zum 100. Jubiläum mit Sonderlackierung

Lufthansa-Aktie aber in Rot: Flugzeuge zum 100. Jubiläum mit Sonderlackierung

Die Lufthansa schmückt sich für ihr Jubiläumsjahr 2026: Das erste Flugzeug mit Sonderlackierung ist in Frankfurt gelandet.

Die nagelneue Boeing 787-9 mit XXL-Kranich und den Jahreszahlen 1926 | 2026 auf dem Rumpf ist eine von sechs Maschinen, mit denen Deutschlands grösste Fluggesellschaft an ihre Wurzeln vor 100 Jahren erinnern will.

Der Jubiläums-Dreamliner soll in wenigen Wochen für erste Linienflüge eingesetzt werden, wie die Lufthansa mitteilte. Voraussichtlich im Herbst 2026 werde die Jubiläumsflotte komplett sein.

Am 6. Januar jährt sich die Gründung der ersten "Deutsche Luft Hansa Aktiengesellschaft" zum 100. Mal. Grösser feiern will die Lufthansa das Jubiläum erst im April: Am 6. April 1926 startete der offizielle Erstflug.

Obwohl die heutige Deutsche Lufthansa AG rechtlich nichts mit der NS-belasteten Vorgängerin zu tun hat, bezieht sich der MDAX-Konzern in seinen fliegerischen und technischen Traditionen auf sie. Erst im April 1955 und damit fast zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs durften erste Linienflüge der neu gegründeten Deutschen Lufthansa AG abheben.

Die Lufthansa-Papiere büssen via XETRA am Dienstag zeitweise um 1,01 Prozent ein auf 8,45 Euro.

/ben/DP/nas

FRANKFURT (awp international)

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com