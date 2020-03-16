Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
Lufthansa Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Management habe die verschiedenen Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität überzeugend dargelegt, schrieb Ruairi Cullinane am Dienstag im Nachgang des Kapitalmarkttags. Im Zeitraum 2026?2027 dürften diese Maßnahmen aber zu einem niedrigeren bereinigten Free Cashflow als allgemein erwartet führen. Angesichts sinkender Investitionen und höher erwarteter Margen im Zeitraum 2028?2030 sieht die Fluglinie jedoch Spielraum für einen Free Cashflow von über 2,5 Milliarden Euro pro Jahr./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 02:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7.50 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
7.55 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.66%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
7.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.67%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Lufthansa: Mit weniger Personal zu höheren Gewinnen - Kursplus (AWP)
|
29.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt im Plus (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Jobabbau bei Lufthansa-Konzern trifft möglicherweise auch Schweiz (AWP)
|
29.09.25
|Lufthansa: Mit weniger Personal zu höheren Gewinnen - Kursplus (AWP)
|
29.09.25
|Lufthansa: Mit weniger Personal zu höheren Gewinnen - Kursplus (AWP)
|
29.09.25
|Lufthansa bauen Erholungsrally aus - Ambitionierte Ziele (AWP)