30.09.2025 09:02:33

Lufthansa Sector Perform

Lufthansa
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Management habe die verschiedenen Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität überzeugend dargelegt, schrieb Ruairi Cullinane am Dienstag im Nachgang des Kapitalmarkttags. Im Zeitraum 2026?2027 dürften diese Maßnahmen aber zu einem niedrigeren bereinigten Free Cashflow als allgemein erwartet führen. Angesichts sinkender Investitionen und höher erwarteter Margen im Zeitraum 2028?2030 sieht die Fluglinie jedoch Spielraum für einen Free Cashflow von über 2,5 Milliarden Euro pro Jahr./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 02:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 02:10 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Sector Perform
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7.50 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
7.55 € 		Abst. Kursziel*:
-0.66%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
7.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.67%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

