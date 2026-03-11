RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
47.36CHF
-0.44CHF
-0.92 %
11.03.2026
SWX
12.03.2026 07:48:01
RWE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Zahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Stromkonzerns liege um vier Prozent über dem Konsens, schrieb Ahmed Farman in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die in Aussicht gestellten Ziele deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
61.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
53.82 €
Abst. Kursziel*:
13.34%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
53.48 €
Abst. Kursziel aktuell:
14.06%
Analyst Name::
Ahmed Farman
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RWE AG St.
10.03.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
10.03.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
09.03.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
09.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
09.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück (finanzen.ch)
09.03.26
|DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der DAX am Montagnachmittag (finanzen.ch)
05.03.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
05.03.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)