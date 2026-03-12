RWE Aktie 355277 / US74975E3036
|Weniger verdient
|
12.03.2026 08:49:00
Energie-Riese RWE mit weniger Gewinn - Dividende steigt trotzdem - Aktie etwas höher
RWE hat im vergangenen Jahr wie erwartet wegen schwächerer Ergebnisbeiträge in drei von vier Geschäftssegmenten weniger verdient.
2025 sank das bereinigte EBITDA auf knapp 5,09 von 5,68 Milliarden Euro und übertraf damit die Markterwartung von 4,87 Milliarden Euro. Es lag damit am oberen Rand der von RWE angepeilten Zielspanne von 4,55 bis 5,15 Milliarden Euro.
Der bereinigte Nettogewinn ging auf 1,8 (Vorjahr: 2,32) Milliarden Euro zurück. Die Aktionäre sollen wie angekündigt eine Dividende von 1,20 Euro erhalten - 10 Cent mehr als im Vorjahr.
In diesem Jahr strebt RWE eine Gewinnbeteiligung von 1,32 Euro je Aktie an. Den bereinigten Nettogewinn sieht RWE zwischen 1,55 und 2,05 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA zwischen 5,2 und 5,8 Milliarden Euro.
2027 soll das EBITDA dann um 1 Milliarde auf 6,2 bis 6,8 Milliarden Euro steigen und der bereinigte Nettogewinn auf 1,9 bis 2,4 Milliarden Euro.
Konzernchef Markus Krebber kündigte an, den bereinigten Gewinn je Aktie bis 2031 auf 4,40 Euro in die Höhe zu schrauben - das wären fast zwei Euro mehr als die im vergangenen Jahr erreichten 2,48 Euro.
Basis dafür sei der Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten bis 2031 um 25 auf dann 65 Gigawatt. Noch stärker setzt Krebber dabei auf die USA. Dort sollen 17 Milliarden Euro der insgesamt bis 2031 geplanten 35 Milliarden Euro investiert werden - mit Fokus auf den Zubau von Gas-Spitzenlastkraftwerken.
Die RWE-Aktie gewinnt auf Tradegate zeitweise 0,11 Prozent.
DOW JONES
