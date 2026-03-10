Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.03.2026 07:31:26

Kering Neutral

Kering
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering nach einem Treffen mit dem neuen Konzernchef Luca de Meo mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Neutral" belassen. Der Fokus werde nun stärker auf die einzelnen Marken gelegt, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwochabend. Die Probleme bei Gucci seien lösbar./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 22:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Kering 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
345.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
259.20 € 		Abst. Kursziel*:
33.10%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
257.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.80%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:31 Kering Neutral UBS AG
07:25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.03.26 Kering Market-Perform Bernstein Research
03.03.26 Kering Neutral UBS AG
11.02.26 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
