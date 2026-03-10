Kering Aktie 21591 / FR0000121485
231.26CHF
-2.52CHF
-1.08 %
09:03:56
BRXC
12.03.2026 07:31:26
Kering Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering nach einem Treffen mit dem neuen Konzernchef Luca de Meo mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Neutral" belassen. Der Fokus werde nun stärker auf die einzelnen Marken gelegt, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwochabend. Die Probleme bei Gucci seien lösbar./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 22:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Kering
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
345.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
259.20 €
Abst. Kursziel*:
33.10%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
257.85 €
Abst. Kursziel aktuell:
33.80%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|07:31
|Kering Neutral
|UBS AG
|07:25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Kering Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Kering Halten
|DZ BANK
