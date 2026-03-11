Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
41.61CHF
-0.92CHF
-2.16 %
11.03.2026
SWX
12.03.2026 07:30:48
Fresenius SECo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Overweight" belassen. Das Nahost-Geschäft bringe weniger als ein Prozent der Konzernumsätze und die Energiekosten seien 2026 abgesichert, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach einer Konferenz mit Investor Relations der Bad Homburger./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 18:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 18:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
47.28 €
|
Abst. Kursziel*:
20.56%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46.89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.56%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
