Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Lufthansa Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 7,60 auf 8 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Es herrsche große Unsicherheit hinsichtlich der Treibstoffpreise und der Nachfrage, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitagabend noch vor der erneuten Ölpreisrally an diesem Montag. Er bezweifelt aber, dass die Kerosinpreise auf dem derzeitigen Niveau bleiben werden und sieht daher die Zeit gekommen, um wieder konstruktiver für einige Fluggesellschaften zu werden. Er geht davon aus, dass der Kerosinpreis stark fallen wird, sobald die Luftangriffe auf den Iran nachlassen oder aufhören./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
8.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
8.13 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.65%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
7.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.51%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
06.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Lufthansa-Aktie stabil: Erfolgreiches Jahr sorgt für neuen Wachstumsschub - Asien-Chancen im Blick (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert im Minus (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Mehr Flugmöglichkeiten aus Nahost - Unsicherheit bleibt (AWP)
|
06.03.26
|Wdh: Lufthansa bricht Linienflug nach Riad ab (AWP)
|
06.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Lufthansa: Evakuierungsflug nach Riad abgebrochen (AWP)
|
06.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)