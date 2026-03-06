Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa von 7,75 auf 9,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Unter den europäischen Fluggesellschaften erschienen Ryanair und IAG sowie dahinter Lufthansa und Easyjet am besten positioniert, um den Widrigkeiten durch den Iran-Krieg zu trotzen, schrieb Alex Irving am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Am stärksten belastet sieht er Air France-KLM sowie Wizz Air. Im Zuge gesenkter Gewinnschätzungen (EPS) kappte Irving seine Kursziele. Die Anhebung bei der Lufthansa begründete er mit den jüngst veröffentlichten Jahreszahlen sowie dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9.20 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
7.75 €
|
Abst. Kursziel*:
18.71%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
7.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.29%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
06.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Lufthansa-Aktie stabil: Erfolgreiches Jahr sorgt für neuen Wachstumsschub - Asien-Chancen im Blick (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert im Minus (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Mehr Flugmöglichkeiten aus Nahost - Unsicherheit bleibt (AWP)
|
06.03.26
|Wdh: Lufthansa bricht Linienflug nach Riad ab (AWP)
|
06.03.26