flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
28.60CHF
0.00CHF
0.00 %
11:48:43
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.03.2026 10:10:37
flatexDEGIRO Buy
flatexDEGIRO
28.88 CHF -1.11%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Jüngste Branchendaten belegten eine anhaltend hohe Handelsaktivität, schrieb Christoph Greulich am Freitagabend. Die Zahl der getätigten Trades liege bei Flatexdegiro, Avanza und Nordnet deutlich über den Werten von vor einem Jahr./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 17:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31.56 €
|
Abst. Kursziel*:
33.08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.84%
|
Analyst Name::
Christoph Greulich
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
|
06.03.26
|MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem flatexDEGIRO-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
04.03.26
|EQS-News: flatexDEGIRO implements comprehensive deposit platform for Hamburg Commercial Bank (HCOB) (EQS Group)
|
04.03.26
|EQS-News: flatexDEGIRO setzt umfassende Einlagenplattform für die Hamburg Commercial Bank (HCOB) um (EQS Group)
|
03.03.26
|Schwacher Handel: MDAX beendet die Sitzung weit im Minus (finanzen.ch)
|
03.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX implodiert (finanzen.ch)
|
03.03.26
|MDAX-Handel aktuell: Deutlicher Rückschlag am Dienstagmittag für den MDAX (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
02.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|10:10
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.03.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.03.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|26.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|flatexDEGIRO AG
|28.80
|0.70%
