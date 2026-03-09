Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|
09.03.2026 10:58:44
Outperform-Note für Rheinmetall-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research
Das Rheinmetall-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Bernstein Research-Analyst Adrien Rabier unterzogen.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall vor endgültigen Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Der Rüstungskonzern habe im Februar negative Indikationen für das laufende Jahr gegeben, schrieb Adrien Rabier am Montag. Am Markt hätten sich die Erwartungen zuletzt im Aktienkurs deutlich negativ niedergeschlagen.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 10:42 Uhr 0.5 Prozent. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 28.04 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 68’541 Rheinmetall-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 gewann die Aktie 2.6 Prozent. Die Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Rheinmetall am 11.03.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 05:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
