09.03.2026 10:10:06
Rheinmetall Outperform
Rheinmetall
1461.71 CHF 2.62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall vor endgültigen Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Der Rüstungskonzern habe im Februar negative Indikationen für das laufende Jahr gegeben, schrieb Adrien Rabier am Montag. Am Markt hätten sich die Erwartungen zuletzt im Aktienkurs deutlich negativ niedergeschlagen./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 05:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Rheinmetall AG
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
2’050.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
1’611.00 €
Abst. Kursziel*:
27.25%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
1’624.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
26.19%
Analyst Name::
Adrien Rabier
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Rheinmetall AG
10:58
|Outperform-Note für Rheinmetall-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research (finanzen.ch)
09:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
06:38
|Deutsches Satellitenprojekt: Allianz von Rheinmetall, Airbus und OHB nimmt Form an - Aktien im Blick (finanzen.ch)
07.03.26
|Februar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Rheinmetall-Aktie (finanzen.net)
07.03.26
|Bundeswehr: Airbus, Rheinmetall und OHB verbünden sich für deutsches Mini-Starlink (Spiegel Online)
06.03.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
06.03.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|10:10
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|02.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
