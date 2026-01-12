IVF Hartmann-Aktie im Minus: Interims-CEO Martin Walther wird definitiv Chef

Er wird per 1. April 2026 den CEO-Posten dauerhaft übernehmen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Er hatte zunächst die Aufgaben per Anfang Jahr nur interimistisch übernommen, nachdem der langjährige Chef Claus Martini im Dezember nach zehn Jahren im Amt abrupt zurückgetreten war. Walther sitzt seit 2023 im Verwaltungsrat der Gesellschaft, wird an der nächsten Generalversammlung aber nicht mehr kandidieren, wie es weiter heisst.

Der Verwaltungsrat werde der Generalversammlung zu gegebener Zeit einen Vorschlag zur künftigen Zusammensetzung des Verwaltungsrats unterbreiten.

Im heimischen Handel verliert die IVF Hartmann-Aktie zeitweise 0,35 Prozent auf 143,50 Franken.

rw/to

Neuhausen am Rheinfall (awp)