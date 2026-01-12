Burckhardt Compression Aktie 2553602 / CH0025536027
12.01.2026 14:24:06
Burckhardt Compression-Aktie gibt nach: Martin Zingg wird neuer Chef der Services Division
Bei Burckhardt Compression kommt es zu eine Wechsel an der Spitze der Division Services.
Der bisherige Leiter der Division, Rainer Duebi, gibt seine Funktion ab, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Er wird allerdings weiterhin für Burckhardt Compression tätig bleiben, wobei seine neue Funktion zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden soll.
Zingg verfügt laut den Angaben über mehr als zwei Jahrzehnte internationale Führungserfahrung in industriellen Services und Energielösungen. Zuletzt war er Präsident & Group CEO bei Leister, einem internationalen Technologieunternehmen mit Hauptsitz in der Zentralschweiz.Die Burckhardt Compression-Aktie gibt im schweizerischen Handel zeitweise um 0,36 Prozent auf 556,00 Franken ab.
cf/uh
Winterthur (awp)