LPKF Laser & Electronics Aktie 967495 / DE0006450000
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LPKF LaserElectronics Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat LPKF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,00 auf 23,50 Euro angehoben. Eher schwache Resultate zum zweiten Quartal hätten die jüngste Korrektur der Aktien des Laserspezialisten noch verschärft, schrieb Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dieser Kursrückgang sei letztlich durch die nachlassende Dynamik im gehypten KI-Sektor ausgelöst worden. Nun ergebe sich eine gute Einstiegsgelegenheit. Denn der Einsatz von Glassubstraten für Halbleiter-Packaging-Prozesse, auf den sich LPKF spezialisiert hat, sei nicht mehr eine Frage des "Ob", sondern des "Wann"./rob/la/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LPKF Laser & Electronics AG Buy
|
Unternehmen:
LPKF Laser & Electronics AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
23.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14.75 €
|
Abst. Kursziel*:
59.32%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
14.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.19%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LPKF Laser & Electronics AG
|
09:28
|XETRA-Handel: SDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
24.07.26
|EQS-DD: LPKF Laser & Electronics SE: Peter Mümmler, buy (EQS Group)
|
24.07.26
|EQS-DD: LPKF Laser & Electronics SE: Peter Mümmler, Kauf (EQS Group)
|
24.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Börse Frankfurt: SDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
23.07.26
|SDAX aktuell: So performt der SDAX mittags (finanzen.ch)
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|30.04.25
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|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.03.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08:28
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|17.09.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
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|02.05.25
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Aktien in diesem Artikel
|LPKF Laser & Electronics AG
|13.72
|5.60%
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