HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für LPKF auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Ausblick auf 2025 beweise, dass der Laserhersteller fähig sei, auch in herausfordernden Märkten zu wachsen, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/mis;