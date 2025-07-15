Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LPKF Laser & Electronics Aktie 967495 / DE0006450000

8.00
CHF
-0.64
CHF
-7.44 %
15.07.2025
BRXC
17.09.2025 10:09:41

LPKF LaserElectronics Buy

LPKF Laser & Electronics
8.00 CHF -7.44%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für LPKF von 10,30 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der Gewinnwarnung des Laserspezialisten für dieses Jahr bleibe die Erwartung an ein stärkeres Wachstum im kommenden Jahr unberührt, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Unsicherheiten hinsichtlich der US-Zölle sollten sich in den kommenden Quartalen legen. Fragen gebe es aber noch wegen bestimmter größerer Projekte. Deren Potenziale seien bislang noch nicht durch entsprechende Aufträge unterfüttert./mf/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LPKF Laser & Electronics AG Buy
Unternehmen:
LPKF Laser & Electronics AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7.02 € 		Abst. Kursziel*:
42.45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45.35%
Analyst Name::
Robert-Jan van der Horst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LPKF Laser & Electronics AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu LPKF Laser & Electronics AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:09 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
02.05.25 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
30.04.25 LPKF Laser & Electronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.25 LPKF Laser & Electronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
28.03.25 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
mehr Analysen
