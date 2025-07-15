LPKF Laser & Electronics Aktie 967495 / DE0006450000
LPKF LaserElectronics Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für LPKF von 10,30 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der Gewinnwarnung des Laserspezialisten für dieses Jahr bleibe die Erwartung an ein stärkeres Wachstum im kommenden Jahr unberührt, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Unsicherheiten hinsichtlich der US-Zölle sollten sich in den kommenden Quartalen legen. Fragen gebe es aber noch wegen bestimmter größerer Projekte. Deren Potenziale seien bislang noch nicht durch entsprechende Aufträge unterfüttert./mf/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LPKF Laser & Electronics AG Buy
Unternehmen:
LPKF Laser & Electronics AG
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
7.02 €
Abst. Kursziel*:
42.45%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
6.88 €
Abst. Kursziel aktuell:
45.35%
Analyst Name::
Robert-Jan van der Horst
KGV*:
-
Nachrichten zu LPKF Laser & Electronics AG
Analysen zu LPKF Laser & Electronics AG
|10:09
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|02.05.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|30.04.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.03.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|28.03.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
