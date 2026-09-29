NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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29.09.2026 22:09:00
AMD-Aktie mit Abschlägen: NVIDIA-Rivale übernimmt KI-Start-up für 8,2 Milliarden Dollar
AMD übernimmt das KI-Start-up World Labs für 8,2 Milliarden US-Dollar und holt Gründerin Fei-Fei Li als Chefwissenschaftlerin an Bord.
AMD will NVIDIA mit KI-Technik herausfordern
NVIDIA dominiert das Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz und Diensten rund um die Technik. Rivalen wie AMD und Intel konnten sich bisher eher kleinere Nischen erkämpfen, hoffen aber weiterhin, NVIDIA mit neuen Produkten mehr Marktanteile abnehmen zu können. Li, die auch Professorin an der Elite-Uni Stanford ist, gilt als eine Vorreiterin der KI-Forschung. Sie gründete World Labs im Jahr 2024.
Im US-Handel an der NASDAQ zeigte sich die AMD-Aktie 0,05 Prozent tiefer bei 607,57 US-Dollar.
SANTA CLARA (awp international)
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