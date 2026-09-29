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NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

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Zukauf 29.09.2026 22:09:00

AMD-Aktie mit Abschlägen: NVIDIA-Rivale übernimmt KI-Start-up für 8,2 Milliarden Dollar

AMD-Aktie mit Abschlägen: NVIDIA-Rivale übernimmt KI-Start-up für 8,2 Milliarden Dollar

AMD übernimmt das KI-Start-up World Labs für 8,2 Milliarden US-Dollar und holt Gründerin Fei-Fei Li als Chefwissenschaftlerin an Bord.

NVIDIA
192.47 CHF 0.40%
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Der Chipkonzern AMD gibt in seinem Wettstreit mit dem Branchenriesen NVIDIA mehr als acht Milliarden Dollar für das Start-up einer KI-Pionierin aus. Um Technik für die nächste Generation Künstlicher Intelligenz zu bauen, müsse man tiefgründig verstehen, wie sich die KI-Modelle entwickeln, begründete AMD-Chefin Lisa Su den Zukauf. AMD lässt sich die Übernahme der Firma World Labs 8,2 Milliarden Dollar (7,2 Mrd Euro) in Form eigener Aktien kosten. Gründerin Fei-Fei Li wird Chefwissenschaftlerin von AMD.

AMD will NVIDIA mit KI-Technik herausfordern

NVIDIA dominiert das Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz und Diensten rund um die Technik. Rivalen wie AMD und Intel konnten sich bisher eher kleinere Nischen erkämpfen, hoffen aber weiterhin, NVIDIA mit neuen Produkten mehr Marktanteile abnehmen zu können. Li, die auch Professorin an der Elite-Uni Stanford ist, gilt als eine Vorreiterin der KI-Forschung. Sie gründete World Labs im Jahr 2024.

Im US-Handel an der NASDAQ zeigte sich die AMD-Aktie 0,05 Prozent tiefer bei 607,57 US-Dollar.

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Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
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