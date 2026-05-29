LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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29.05.2026 10:12:27
LANXESS Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Lanxess von 15 auf 17 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die geopolitische Lage sorge zwar gegenwärtig für Rückenwind, schrieb Peter Spengler am Freitag. Das Branchenumfeld bleibe allerdings herausfordernd./rob/ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Halten
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
16.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
16.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse