Suche...
Rohstoff-Marktbericht 13.02.2026 20:43:14

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Um 20:40 Uhr lag der Goldpreis bei 5.036,94 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Abend 2,33 Prozent höher als am Vortag (4.922,20 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Silberpreis um 3,61 Prozent auf 77,88 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 75,17 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 3,08 Prozent auf 2.089,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 2.026,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 4,57 Prozent auf 1.727,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.651,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 0,28 Prozent auf 67,74 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 67,52 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 62,85 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,02 Prozent im Vergleich zum Vortag (62,84 US-Dollar).

Daneben sinkt der Baumwolle um -0,29 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,62 US-Dollar.

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 3,09 US-Dollar am Vortag auf 3,09 US-Dollar nach oben (+0,08Prozent).

Nach 3,00 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Freitagabend um 0,13 Prozent auf 3,00 US-Dollar gestiegen.

Zudem zeigt sich der Lebendrindpreis im Aufwind. Um 20:05 Uhr zieht der Lebendrindpreis um 0,18 Prozent auf 2,43 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,43 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann der Maispreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Maispreis um 0,12 Prozent auf 4,32 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,31 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,66 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,01 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,66 US-Dollar).

Mit dem Orangensaftpreis geht es indes nordwärts. Der Orangensaftpreis gewinnt 8,01 Prozent auf 1,84 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,70 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (11,37 US-Dollar) geht es um -0,22 Prozent auf 11,35 US-Dollar nach unten.

Indes gewinnt der Sojabohnenmehlpreis hinzu. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 307,90 US-Dollar am Vortag auf 309,30 US-Dollar nach oben (+0,45Prozent).

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis südwärts. Der Sojabohnenölpreis sinkt -0,64 Prozent auf 0,57 US-Dollar, nach 0,58 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 0,22 Prozent auf 0,14 US-Dollar, nach 0,14 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,50 Prozent auf 3,23 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,22 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 0,23 Prozent auf 0,87 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mageres Schwein Preis bei 0,87 US-Dollar.

Indes gibt der Milchpreis nach. Für den Milchpreis geht es nach 15,06 US-Dollar am Vortag auf 15,05 US-Dollar nach unten (--0,07 Prozent).

Indessen reduziert sich der Heizölpreis um -0,42 Prozent auf 62,87 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 63,14 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Kohlepreis am Freitagabend hinzu. Um 0,82 Prozent auf 104,85 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 103,30 US-Dollar.

Zudem fällt der Reispreis. Um -1,61 Prozent reduziert sich der Reispreis um 20:15 Uhr auf 11,02 US-Dollar, nachdem der Reispreis am Vortag noch bei 11,20 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit kann der Holzpreis Gewinne verbuchen. Um 20:17 Uhr steigt der Holzpreis um 0,17 Prozent auf 597,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 596,00 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 12’913.29 12’114.35
Gold Krügerrand 1 oz 3’998.61 3’750.89
Gold Philharmoniker 1 oz 4’031.82 3’788.98
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 758.97 707.76
Goldbarren 250 g - philoro 31’754.28 30’310.63
Silber CombiBar® 100 g 321.85 184.10
Silber Maple Leaf 1 oz 78.05 58.80
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’291.34 1’910.27

