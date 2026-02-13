So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

Anzeige

Um 20:40 Uhr lag der Goldpreis bei 5.036,94 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Abend 2,33 Prozent höher als am Vortag (4.922,20 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Silberpreis um 3,61 Prozent auf 77,88 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 75,17 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 3,08 Prozent auf 2.089,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 2.026,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 4,57 Prozent auf 1.727,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.651,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 0,28 Prozent auf 67,74 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 67,52 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 62,85 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,02 Prozent im Vergleich zum Vortag (62,84 US-Dollar).

Daneben sinkt der Baumwolle um -0,29 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,62 US-Dollar.

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 3,09 US-Dollar am Vortag auf 3,09 US-Dollar nach oben (+0,08Prozent).

Nach 3,00 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Freitagabend um 0,13 Prozent auf 3,00 US-Dollar gestiegen.

Zudem zeigt sich der Lebendrindpreis im Aufwind. Um 20:05 Uhr zieht der Lebendrindpreis um 0,18 Prozent auf 2,43 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,43 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann der Maispreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Maispreis um 0,12 Prozent auf 4,32 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,31 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,66 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,01 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,66 US-Dollar).

Mit dem Orangensaftpreis geht es indes nordwärts. Der Orangensaftpreis gewinnt 8,01 Prozent auf 1,84 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,70 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (11,37 US-Dollar) geht es um -0,22 Prozent auf 11,35 US-Dollar nach unten.

Indes gewinnt der Sojabohnenmehlpreis hinzu. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 307,90 US-Dollar am Vortag auf 309,30 US-Dollar nach oben (+0,45Prozent).

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis südwärts. Der Sojabohnenölpreis sinkt -0,64 Prozent auf 0,57 US-Dollar, nach 0,58 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 0,22 Prozent auf 0,14 US-Dollar, nach 0,14 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,50 Prozent auf 3,23 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,22 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 0,23 Prozent auf 0,87 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mageres Schwein Preis bei 0,87 US-Dollar.

Indes gibt der Milchpreis nach. Für den Milchpreis geht es nach 15,06 US-Dollar am Vortag auf 15,05 US-Dollar nach unten (--0,07 Prozent).

Indessen reduziert sich der Heizölpreis um -0,42 Prozent auf 62,87 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 63,14 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Kohlepreis am Freitagabend hinzu. Um 0,82 Prozent auf 104,85 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 103,30 US-Dollar.

Zudem fällt der Reispreis. Um -1,61 Prozent reduziert sich der Reispreis um 20:15 Uhr auf 11,02 US-Dollar, nachdem der Reispreis am Vortag noch bei 11,20 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit kann der Holzpreis Gewinne verbuchen. Um 20:17 Uhr steigt der Holzpreis um 0,17 Prozent auf 597,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 596,00 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.ch