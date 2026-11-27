Um 09:28 Uhr stieg die LANXESS-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 11,44 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 29'582 Punkten steht. Die LANXESS-Aktie legte bis auf 11,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 34'359 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.02.2026 auf bis zu 22,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 92,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.11.2026 bei 10,94 EUR. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 4,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,096 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 05.11.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,81 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LANXESS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.47 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 15.03.2028 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,637 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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