Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 11,40 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 29'652 Punkten liegt. Bei 11,52 EUR markierte die LANXESS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 98'666 LANXESS-Aktien.

Bei einem Wert von 22,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Mit einem Zuwachs von 93,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.11.2026 bei 10,94 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,04 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,096 EUR belaufen. LANXESS liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,81 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,89 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1.47 Mrd. EUR gegenüber 1.34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 17.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.

Analysten gehen davon aus, dass LANXESS 2026 einen Verlust in Höhe von -0,637 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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