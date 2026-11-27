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27.11.2026 16:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagnachmittag höher
Die Aktie von LANXESS gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 11,38 EUR zu.
Um 16:28 Uhr sprang die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 11,38 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 29'677 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die LANXESS-Aktie bei 11,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 167'175 LANXESS-Aktien umgesetzt.
Am 12.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 93,50 Prozent Plus fehlen der LANXESS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 10,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,096 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 05.11.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,81 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,64 Prozent auf 1.47 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 17.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,637 EUR je LANXESS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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