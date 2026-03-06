Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

06.03.2026 16:45:37

adidas Kaufen

adidas
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 240 auf 206 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Vertragsverlängerung mit Konzernchef Björn Gulden dürfte für Erleichterung sorgen, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gulden gelte am Kapitalmarkt als integraler Bestandteil der Adidas-Erfolgsstory. Mit der Veröffentlichung ermutigender Mittelfristziele habe Adidas zudem einen wertvollen Beitrag zur Erhöhung der Visibilität geliefert und Wachstumssorgen zerstreut. Seine Gewinnerwartungen habe er indes auch wegen Wechselkurs- und Zolleffekten reduziert, so der DZ-Bank-Experte./rob/mis/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

