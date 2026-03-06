adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
adidas Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 240 auf 206 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Vertragsverlängerung mit Konzernchef Björn Gulden dürfte für Erleichterung sorgen, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gulden gelte am Kapitalmarkt als integraler Bestandteil der Adidas-Erfolgsstory. Mit der Veröffentlichung ermutigender Mittelfristziele habe Adidas zudem einen wertvollen Beitrag zur Erhöhung der Visibilität geliefert und Wachstumssorgen zerstreut. Seine Gewinnerwartungen habe er indes auch wegen Wechselkurs- und Zolleffekten reduziert, so der DZ-Bank-Experte./rob/mis/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Kaufen
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
142.45 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
142.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
16:29
|adidas Aktie News: adidas büsst am Freitagnachmittag ein (finanzen.ch)
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|adidas Aktie News: adidas tendiert am Freitagmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
12:26
|DAX aktuell: DAX verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.ch)
|
09:29
|adidas Aktie News: adidas zieht am Freitagvormittag an (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|16:45
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|adidas Buy
|UBS AG
|05.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:45
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|adidas Buy
|UBS AG
|05.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:45
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|adidas Buy
|UBS AG
|05.03.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|05.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|125.30
|-2.45%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:54
|
JP Morgan Chase & Co.
Stellantis Overweight
|16:53
|
Jefferies & Company Inc.
VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|16:52
|
Jefferies & Company Inc.
MTU Aero Engines Buy
|16:48
|
Jefferies & Company Inc.
Inditex Buy
|16:47
|
DZ BANK
Dürr Halten
|16:45
|
DZ BANK
adidas Kaufen
|15:19
|
Jefferies & Company Inc.
Microsoft Buy