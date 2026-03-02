Microsoft 320.65 CHF 0.67% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft nach einem Treffen mit dem IR-Leiter auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Er bleibe optimistisch für den Techkonzern, schrieb Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Künstliche Intelligenz erweitere den adressierbaren Markt für Microsoft 365. Außerdem lägen die KI-Margen weiter über den Cloud-Margen in einer vergleichbaren Phase und obendrein verwies er auf die Infrastruktur-Monetarisierung./ck/rob/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.