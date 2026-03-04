Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’152 -1.1%  SPI 18’184 -0.9%  Dow 47’955 -1.6%  DAX 23’788 -0.1%  Euro 0.9051 -0.2%  EStoxx50 5’763 -0.3%  Gold 5’086 0.0%  Bitcoin 55’150 -0.3%  Dollar 0.7817 0.1%  Öl 87.4 3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Avalanche: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein Uniswap-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Oracle-Aktie höher: KI-Offensive kostet wohl tausende Jobs
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
Overweight für Continental-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Suche...

LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

12.87
CHF
-1.60
CHF
-11.06 %
10:46:44
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.03.2026 10:02:16

LANXESS Underweight

LANXESS
12.96 CHF -12.23%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Underweight" belassen. Bilanzsorgen dürften weiterhin die Anlagestory prägen, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstagabend anlässlich der Entscheidung des Joint-Venture-Partners Advent. Der Finanzinvestor berief sich auf den vereinbarten Finanzierungsvorbehalt, und wird die restlichen Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior 2026 nicht übernehmen. Udeshi sieht darin auch ein negatives Signal für BASF und Wacker Chemie./rob/ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 22:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: LANXESS AG Underweight
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
15.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
14.21 € 		Abst. Kursziel*:
5.56%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
14.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.60%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LANXESS AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu LANXESS AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
05.03.26 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
04.03.26 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 LANXESS Sell UBS AG
10.02.26 LANXESS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.02.26 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

LANXESS AG 13.17 -8.98% LANXESS AG