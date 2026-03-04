LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
LANXESS Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Underweight" belassen. Bilanzsorgen dürften weiterhin die Anlagestory prägen, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstagabend anlässlich der Entscheidung des Joint-Venture-Partners Advent. Der Finanzinvestor berief sich auf den vereinbarten Finanzierungsvorbehalt, und wird die restlichen Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior 2026 nicht übernehmen. Udeshi sieht darin auch ein negatives Signal für BASF und Wacker Chemie./rob/ag/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|05.03.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|10.02.26
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
