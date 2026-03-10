LANXESS Aktie 12344600 / US5165571051
10.03.2026 14:19:00
LANXESS-Aktie gefragt: Moody's stuft Bonitätseinschätzung ab
Die Ratingagentur Moody's hat die Bonitätseinstufung des Spezialchemiekonzerns LANXESS auf "Ba1" von "Baa3" gesenkt.
LANXESS hatte vergangene Woche mitgeteilt, die Anteile an seinem mit dem Finanzinvestor Advent betriebenen Gemeinschaftsunternehmen Envalior nicht wie geplant dieses Jahr veräussern zu können. Advent wird die von LANXESS im September angedienten Anteile in diesem Jahr nicht übernehmen und beruft sich dabei auf seinen vertraglich festen Finanzierungsvorbehalt. LANXESS und Advent hatten den Deal im September 2025 vereinbart. Geplant war, dass der Kölner Konzern dieses Jahr aus dem Gemeinschaftsunternehmen aussteigt. Vereinbart wurde ein Basis-Kaufpreis von rund 1,2 Milliarden Euro für die angedienten Anteile.Die LANXESS-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,48 Prozent höher bei 13,67 Euro.
DOW JONES
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag in Kauflaune. Die US-Börsen dürften leicht nachgeben. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.