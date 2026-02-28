|Investition unter der Lupe
|
28.02.2026 11:03:09
Wie viel Verlust ein Internet Computer-Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte
So viel hätten Anleger mit einem frühen Internet Computer-Engagement verlieren können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Internet Computer wurde am 26.10.2021 bei 46.84 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.135 ICP. Die Investition hätte nun einen Wert von 5.356 USD, da sich der Wert von Internet Computer am 27.02.2026 auf 2.509 USD belief. Damit wäre das Investment um 94.64 Prozent gesunken.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 23.02.2026 bei 2.085 USD. Am 08.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 8.964 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|50’244.08806
|-3.72%
|Handeln
|Vision
|0.04088
|-1.87%
|Handeln
|Ethereum
|1’468.11411
|-6.38%
|Handeln
|Ripple
|1.03740
|-4.32%
|Handeln
|Solana
|62.46948
|-5.97%
|Handeln
|Cardano
|0.21177
|-4.58%
|Handeln
|Polkadot
|1.21803
|-2.00%
|Handeln
|Chainlink
|6.63892
|-5.65%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-5.37%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-5.04%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/