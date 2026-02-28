Wie viel Verlust ein Internet Computer-Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Internet Computer wurde am 26.10.2021 bei 46.84 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.135 ICP. Die Investition hätte nun einen Wert von 5.356 USD, da sich der Wert von Internet Computer am 27.02.2026 auf 2.509 USD belief. Damit wäre das Investment um 94.64 Prozent gesunken.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 23.02.2026 bei 2.085 USD. Am 08.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 8.964 USD.

Redaktion finanzen.net