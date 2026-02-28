Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’014 0.7%  SPI 19’256 0.5%  Dow 48’978 -1.1%  DAX 25’284 0.0%  Euro 0.9085 -0.5%  EStoxx50 6’138 -0.4%  Gold 5’278 1.9%  Bitcoin 50’449 -3.3%  Dollar 0.7694 -0.6%  Öl 72.5 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 9: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Umfangreiche Verkäufe: In diese US-Aktie hat die Schweizerische Nationalbank in Q4 investiert
Krypto-Kriminalität erreicht 2025 Rekordwerte: CertiK meldet milliardenschweren Schaden
VeChain: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
Wie viel Verlust ein Internet Computer-Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Suche...
Investition unter der Lupe 28.02.2026 11:03:09

Wie viel Verlust ein Internet Computer-Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Wie viel Verlust ein Internet Computer-Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Internet Computer-Engagement verlieren können.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Internet Computer wurde am 26.10.2021 bei 46.84 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.135 ICP. Die Investition hätte nun einen Wert von 5.356 USD, da sich der Wert von Internet Computer am 27.02.2026 auf 2.509 USD belief. Damit wäre das Investment um 94.64 Prozent gesunken.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 23.02.2026 bei 2.085 USD. Am 08.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 8.964 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Zum BTC-USD Währungsrechner
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall